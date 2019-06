Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi presenta il nuovo servizio Cityscoot.Piazza del Campidoglio (ore 12)- L'assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti partecipa alla cerimonia per il volo inaugurale Roma-Hangzou di Air China.Aeroporto Leonardo da Vinci – Area d'Imbarco E, Via dell'Aeroporto di Fiumicino (ore 11:30)- L’assessore alla Città in Movimento Linda Meleo partecipa al lancio del nuovo servizio di Cityscoot.Piazza del Campidoglio (ore 12)- L’assessore a Roma Semplice Flavia Marzano partecipa all'evento "A Scuola con la Privacy" organizzato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in collaborazione con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.Teatro Eliseo, via Nazionale 183 (ore 16)- L’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti partecipa ai festeggiamenti per gli 80 anni dell'Hotel Diana.L'Uliveto Roof Garden, via Principe Amedeo 4 (ore 18) (segue)(Rer)