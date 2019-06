Gli appuntamenti per domani a Roma e nel Lazio (3)

- VARIE- Apertura del ristorante "Bistro by Mastercard”, un nuovo progetto dove cucina e tecnologia si fondono per offrire Smart Experience ai viaggiatori italiani ed internazionali all'aeroporto di Fiumicino.Fiumicino, aeroporto, statua di Vitruvio al Terminal 3 (ore 11)- Conferenza stampa di presentazione dell Notte Bianca di Fiumicino.Fiumicino, biblioteca di Villa Guglielmi (ore 11)- Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, parteciperà alla presentazione dei nuovi servizi Intercity, che si terrà presso la sala conferenze al binario 1 della stazione ferroviaria di Roma Termini. Alle 12 circa il ministro, accompagnato dall'ad e direttore generale di Fs Italiane, Gianfranco Battisti, e dall'ad di Trenitalia Orazio Iacono, visiterà le carrozze del nuovo Treno Intercity e terrà un punto stampa.Binario 1, stazione Termini (ore 11.30)- Evento premio “Eccellenze in Sanità” organizzato dalla fondazione San Camillo-Forlanini. Nel corso dell’evento verranno assegnati I premi “Roma Salute” e “San Camillo Forlanini” a professionisti, enti, aziende, associazioni, società scientifiche o commerciali che abbiano contribuito, con il loro operato, a promuovere la buona sanità.Museo nazionale etrusco di Villa Giulia (ore 18)- Incontro sul tema “Trump e Putin:la nuova geopolitica globale”- Confronto sulle biografie del direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano “Putin, vita di uno Zar”, “Trump, vita di un presidente contro tutti”. Sarà presente l'autore dei due volumi.Circolo degli Esteri, via dell’Acqua Acetosa, 42 (ore 19) (Rer)