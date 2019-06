Roma: Fd'I, M5s senza numero legale in aula per approvare variazione bilancio

- "L’Assemblea capitolina ha visto oggi l’ennesimo passo falso dei grillini che non sono riusciti a mantenere il numero legale per approvare la loro variazione di bilancio. Un documento debole che non affronta le emergenze della città e che presenta anche negli investimenti previsti voci di entrata molto dubbie sul quale evidentemente sono molti i mal di pancia interni alla maggioranza che ancora una volta si presenta disunita e confusa e non in grado di dare risposte alla città". È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica ‘Con Giorgia’. (Com)