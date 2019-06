Governo: Cdm approva dl Sicurezza bis, ecco le misure del provvedimento

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'interno Matteo Salvini, ha approvato il decreto Sicurezza bis, un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Il testo, come riferisce una nota della presidenza del Consiglio, interviene, in particolare, in materia di contrasto all'immigrazione illegale; potenziamento dell'efficacia dell'azione amministrativa a supporto delle politiche di sicurezza; contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive. Tra le principali misure introdotte vi è l'attribuzione al ministro dell'interno, nella sua qualità di Autorità nazionale di pubblica sicurezza, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre italiana, nonché nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l'eccezione del naviglio militare (nel quale rientrano anche le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando, in una specifica ottica di prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto "passaggio pregiudizievole" o "non inoffensivo" di una specifica nave se la stessa è impegnata – limitatamente alle violazioni delle leggi in materia di immigrazione – in una delle attività elencate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Convenzione di Montego Bay – Unclos), ossia il carico o lo scarico di materiali, valuta o persone in violazione delle leggi e dei regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione vigenti. (segue) (Com)