Governo: Salvini, spero entro giugno ministro Affari Ue, ho qualche nome

- "Sul nuovo ministro degli Affari europei non faccio nomi, ma ho ribadito ieri a Conte, e Di Maio è d'accordo, che il ministro degli Affari europei deve difendere a Bruxelles sette giorni su sette gli interessi italiani. Penso e spero che entro giugno ci sia il nuovo ministro, qualche nome ce l'ho in testa". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. Quanto al rimpasto di ministri M5s, Salvini ha detto: "Non lo chiedo io, non chiedo mezza poltrona in più, se loro vogliono cambiare qualcosa liberissimi di farlo". (Rin)