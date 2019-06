Governo: Salvini, se cade si torna al voto, no a esecutivi improvvisati

- Se cade il governo? "Si torna a votare. Non vado a fare governi improvvisati raccattando parlamentari qui e là come hanno fatto altri in passato, con chi pur di non andare a votare appoggerebbe anche il governo di Topolino". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, interpellato sull'ipotesi di crisi di governo, durante la registrazione della puntata di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. "Questo è un governo strano, nato perché non c'era un'ipotesi diversa, ma ora è l'unica speranza di cambiamento dell'Italia- ha aggiunto Salvini -. Teoricamente l'unico partito che avrebbe interesse ad andare alle elezioni è la Lega: tanti mi dicono chi me lo fa fare". (Rin)