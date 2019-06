Governo: ecco i provvedimenti adottati dal Cdm

- Il Consiglio dei ministri che si è riunito oggi a palazzo Chigi, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 124, introduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016 n 174, recante il Codice della giustizia contabile. Su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'interno Matteo Salvini, ha approvato, come riferisce una nota della presidenza del Consiglio, in esame definitivo, un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente della Repubblica, che introduce modifiche al titolo IX del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche alla luce delle novità apportate dal decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia", che ha operato una completa riforma dell'istituto premiale della promozione per merito straordinario in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato. Il testo, in particolare, conforma ai nuovi criteri la disciplina relativa alle ricompense premiali diverse dalla promozione per merito straordinario (encomio solenne, encomio, lode, compiacimento e premio in denaro), superando le precedenti disposizioni, che consentivano, tra l'altro, di tributare l'encomio solenne solo per eventi o servizi connessi ad attività "operative", e ampliando all'intero spettro dei compiti istituzionali demandati al personale della Polizia di Stato le attività suscettibili di assumere rilievo ai fini dell'attribuzione delle misure premiali. In tal senso, il provvedimento aggiorna anche la disciplina del procedimento di concessione delle ricompense. Il testo tiene conto del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato. (segue) (Com)