Governo: ecco i provvedimenti adottati dal Cdm (2)

- Sempre su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha approvato un regolamento, da adottarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che introduce norme relative all'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del ministero dell'Interno. Il testo, che si introduce nella complessiva riorganizzazione del Ministero, prevede: l'accorpamento o la soppressione di alcune delle attuali Direzioni centrali, con la conseguente riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale e la ridistribuzione delle relative funzioni; la riallocazione delle funzioni di "amministrazione generale" al Dipartimento delle politiche del personale, rinominato "Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, e l'attribuzione allo stesso Dipartimento di nuove funzioni in materia di prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e la trasparenza. (segue) (Com)