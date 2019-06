Governo: ecco i provvedimenti adottati dal Cdm (3)

- Il Consiglio dei ministri, inoltre, facendo seguito alla prima delibera del 28 dicembre 2018 di deliberazione dello stato d'emergenza, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 37 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018. Nel corso del Cdm, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Erika Stefani ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di procedere alla ripartizione del "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", da destinare al finanziamento di 34 progetti di sviluppo socio-economico presentati dai comuni montani per un valore complessivo pari ad euro 16.290.319. Il Cdm ha deliberato l'autorizzazione al ministro per la Pubblica amministrazione all'espressione del parere favorevole verso l'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area istruzione e ricerca per il triennio 2016-2018, sottoscritta dall'Aran e dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria il 13 dicembre 2018, nonché all'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - Sezione del personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria, per il triennio 2016-2018, sottoscritta dall'Aran e dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria il 27 dicembre 2018. (Com)