Fisco: Salvini, ipotesi tassa su miliardi messi in cassette sicurezza

- "in Italia ci sono decine, forse centinaia di miliardi di euro fermi nelle cassette di sicurezza. Noi possiamo rimetterli in circuito. Posso farmi pagare un'imposta se sono soldi frutto di guadagni lecitamente ottenuti, e consentite di usarli nuovamente? Sono soldi nascosti, ma l'Italia è piena di soldi tenuti sotto il materasso". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ospite di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. "Non parlo di soldi all'estero - ha aggiunto Salvini - se qualcuno ce li ha portati sono affari suoi, ma mi dicono che ci sono centinaia di miliardi in cassette di sicurezza, fermi. Potremmo metterli in circuito per gli investimenti. Si potrebbe far pagare un'imposta e ridare il diritto di utilizzarli". (Rin)