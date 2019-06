Conti pubblici: Salvini, sforare 3 per cento? Bisogna rispettare numerini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sforare il 3 per cento del rapporto deficit-Pil? "Non me lo faccia dire. Bisogna far di tutto per rispettare i numerini". Così ha risposto il vicepremier Matteo Salvini, durante la registrazione della puntata di "Porta a Porta", in onda questa sera su Rai1. (Rin)