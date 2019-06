Governo: Salvini, Bagnai ministro Politiche Ue? Nessun nome per ora, sarà condiviso con Conte e Di Maio

- In merito all'ipotesi che il senatore della Lega, Alberto Bagnai, possa essere il nuovo ministro per le Politiche europee, il vicepresidente del Consiglio e leader del Carroccio, Matteo Salvini, in conferenza stampa da palazzo Chigi, ha risposto: "Non sono stati avanzati nomi e al momento non commento il Fantacalcio. L'unica certezza - ha aggiunto - è che a breve si vada a riempire la casellina del ministero delle Politiche comunitarie, visto che sta nascendo la nuova Europa, non è questione di ore, ma il nome arriverà alla fine di un percorso che condivideremo con presidente del Consiglio e il vicepresidente Di Maio". (Rin)