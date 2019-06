Milano: De Pasquale (FI) su raduno ultras Inter, una volta tanto ha trionfato il buonsenso

- Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale, Fabrizio De Pasquale, plaude alla decisione del comitato interassessorile del Comune di Milano di revocare l’autorizzazione al raduno dei tifosi dell’Inter previsto ai giardini Indro Montanelli. “Il buonsenso una volta tanto ha trionfato. L’autorizzazione a fare un raduno ultras all’interno di un parco storico era come fare un concerto di metallari alla Scala”, ha commentato De Pasquale a margine della seduta del Consiglio comunale. “Sono certo - ha aggiunto - che non mancheranno luoghi dove gli ultras dell’Inter potranno felicemente festeggiare i loro 50 anni”. (Rem)