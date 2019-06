Ue: Conte su Juncker, anche lui ha sbagliato direzione con Grecia, lo aggiornerò su conti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha detto che con "il presidente Juncker c'è un rapporto molto cordiale, anche amicale, gli riconosco molta lealtà anche nella fase travagliata di dicembre in cui ha dato una grossa mano all'Italia", ma, ha precisato "anche lui ha sbagliato direzione con la Grecia. Prima di far ammettere a noi un torto, mi dia la possibilità di spiegare bene e aggiornarlo sui conti". Il premier in conferenza stampa da palazzo Chigi ha poi aggiunto: "Siamo ben convinti delle nostre ricette. Con il massimo senso di responsabilità siamo qui per far crescere il paese, non per avviarlo su una china recessiva". (Rin)