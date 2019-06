Università: Giovanna Innantuoni eletta rettore Bicocca, settima donna a ricoprire la carica in Italia

- Giovanna Iannantuoni è il nuovo rettore dell'Università di Milano-Bicocca. Iannantuoni è professore ordinario di Economia Politica e presidente della Scuola di Dottorato dell'ateneo. È stata eletta alla quarta votazione con 471,3 preferenze, entrerà in carica il prossimo primo ottobre e ci resterà fino al 30 settembre 2025. Sarà la settima donna rettore in Italia e la seconda, dopo l'uscente Cristina Messa, a guidare un ateneo milanese. Gli altri atenei guidati da un rettore donna sono l'Università degli Stranieri di Perugia, L'Aquila, L'Orientale di Napoli, Sant'Anna, Basilicata e Cagliari. L'altro candidato arrivato al ballottaggio, Paolo Cherubini, ha ottenuto 139,15 voti. I dati tengono conto della ponderazione del voto del personale tecnico amministrativo del 15 per cento. I votanti sono stati 1.050. Lo Statuto dell'Università di Milano-Bicocca prevede che alla quarta votazione, per essere valida, deve aver preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, che in questo caso era pari a 363,05 (dato ponderato). "Metterò in rete le competenze del nostro Ateneo per dare a Milano-Bicocca un ruolo di rilievo anche a livello internazionale – ha commentato a caldo Giovanna Iannantuoni –. Sarò il rettore di tutti e sono molto orgogliosa di poter affermare che mi impegnerò per realizzare gli obiettivi del mio programma che è frutto del lavoro collettivo di tutti coloro con cui ho dialogato, raccogliendo le critiche, le proposte e soprattutto le aspirazioni di ognuno". Dopo la laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES) presso l'Università Bocconi, Giovanna Iannantuoni ha conseguito il PhD in Economics presso la Louvain la Neuve University (2001). Ha trascorso diversi anni all'estero presso i più prestigiosi dipartimenti in economia, quali Rochester University, Carlos III de Madrid, University of Cambridge. I suoi interessi di ricerca sono focalizzati su teoria dei giochi, decisioni di political economy e microeconomia, pubblicando sulle riviste internazionali più prestigiose in economia e ottenendo molti progetti internazionali e nazionali. (com)