Ucraina-Russia: commissario diritti umani Denisova, c’è volontà di Zelensky per rilascio prigionieri

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dimostrato la “buona volontà” sul rilascio dei russi condannati e arrestati in Ucraina. Lo ha dichiarato il commissario per i diritti umani dell’Ucraina, Lyudmyla Denisova, in una riunione con l’Alto commissario dei diritti umani della Federazione Russa, Tatiana Moskalkova. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa “Sputnik”. Durante l'incontro si è discusso delle questioni umanitarie relative ai cittadini di Ucraina e Russia che si trovano in stato detentivo e hanno bisogno di assistenza medica e del rispetto delle condizioni di detenzione. "Potremmo combinare gli sforzi - voi in Russia e io in Ucraina, dato che c'è la buona volontà del presidente Zelenskyy di liberare tutti. Non stiamo parlando di scambi, stiamo dicendo che il Paese ha cambiato la retorica, il nostro presidente sta parlando di rilascio, vorrei discutere di tali condizioni con voi", ha detto Denisova.(Rum)