Messico: Banca centrale, bocciature agenzie di rating "fattore di rischio" da non ignorare

- Le bocciature operate dalle agenzie di rating sul debito sovrano e sulla compagnia energetica messicana Pemex sono un chiaro "fattore di rischio" che deve essere tenuto sotto controllo. Lo ha detto il governatore della Banca centrale messicana (Banxico), Alejandro Diaz de leon, nel corso di un incontro pubblico dell'istituzione. "Abbiamo visto negli ultimi giorni revisioni dei rating tanto del debito sovrano quanto di Pemex. In entrambi i casi si tratta ovviamente di un fattore di rischio che deve essere tenuto in conto", ha detto Diaz de Leon citato dal quotidiano "Milenio". Al tempo stesso, il governatore ha ricordato che già in passato si sono verificate situazioni simili e che i governi hanno reagito in modo efficace. L'importante, ha sottolineato, è che si intervenga adeguatamente per evitare che il caso "non divenga elemento di ulteriore preoccupazione". (segue) (Mec)