Messico: Banca centrale, bocciature agenzie di rating "fattore di rischio" da non ignorare (2)

- La settimana scorsa l'agenzia di rating Fitch ha tagliato a inizio mese la valutazione del rischio finanziario a lungo termine della compagnia energetica messicana, Pemex, passandola dal grado "BBB" a quello di "BB+". Una nota con outlook "negativo", che porta la Pemex nel primo dei livelli considerati "speculativi". La stessa agenzia aveva in precedenza abbassato il rating del debito sovrano del Messico dal grado "BBB+" a quello "BBB", due gradi sopra Pemex, conseguenza - tra le altre cose - delle tensioni commerciali con gli Usa. "Le valutazioni di Pemex sono due gradini sotto quelle del debito sovrano" a causa "della debolezza del profilo creditizio dela compagnia e la lenta azione del governo per rafforzare la struttura di capitale di Pemex. Un indice del fatto che il governo non ha riconosciuto la viabilità del profilo finanziario della compagnia e/o il ruolo strategico che svolge Pemex per il governo e il paese", si legge nella nota. (segue) (Mec)