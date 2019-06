Messico: Banca centrale, bocciature agenzie di rating "fattore di rischio" da non ignorare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia apprezza le decisioni sviluppate dalla Pemex nella riduzione dei costi e le misure disposte dal governo per ridurre le tasse, ma valuta come ancora insufficienti gli investimenti fatti nel core business dell'impresa, con possibili ricadute sul calo della produzione e sulla diminuzione delle riserve. Fitch ha inoltre tagliato l'outlook da stabile a negativo, circostanza che potrebbe preludere ad ulteriori sforbiciate del rating, nel caso non dovessero emergere interventi chiari del governo. Poco prima anche Moody's, altra agenzia, aveva tagliato da stabile a negativo l'outlook di Pemex, lanciando l'allarme sulla diminuzione delle riserve certificate e sulle difficoltà a contenere il calo della produzione. (segue) (Mec)