Legittima Difesa: Conte, caso tabaccaio? Da giurista apetto sentenze giudici

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa dopo il Cdm, alla domanda sul tabaccaio che ha ucciso un ladro a Ivrea, ha chiarito: "Io sono un giurista e un giurista raccomanda ai giudici di emettere le sentenze". Per poi aggiungere: "Non mi permetterei mai di entrare in un caso specifico, lascerò che tutte le verifiche giudiziarie vengano fatte, noi abbiamo la responsabilità sul pano normativa, spetta a noi l'iniziativa legislativa che condividiamo con il Parlamento". Sul caso specifico, poi, il premier ha aggiunto: "Non l'ho studiato, non elementi per dire nulla". (Rin)