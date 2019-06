Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL’assessore alla Qualità della vita Roberta Guaineri partecipa alla conferenza stampa per la presentazione di Healthytude, la health week milanese che animerà, dal 16 al 23 giugno, il Design District di Porta Nuova, trasformato per l’occasione in polo del benessere. Intervengono Michele Budelli, amministratore delegato di Campus Fandango Club; Alberto Girardi, Mediterranean Risk Advisory Leader EY; Paolo Rotelli, Presidente del Gruppo San Donato; Enrico Gherlone,Rettore dell’Università Vita - Salute San Raffaele di Milano. Modera Claudio Micalizio, giornalista e caporedattore di Radio Monte Carlo.Palazzo Marino - Sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 11.00)L’assessore alla Mobilità Marco Granelli partecipa alla presentazione dell'avvio del progetto di car pooling con BePooler, startup per l’organizzazione di viaggi condivisi.Palazzo Marino - Sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 12.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 16.30)L’assessore allo Sport Roberta Guaineri presente alla cittadinanza il dossier di candidatura di Milano-Cortina per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.Municipio 8 - Sala consiliare, via Quarenghi 21 (ore 18.30)REGIONEConvegno promosso dalla commissione consiliare Sanità, su approcci innovativi tra medicina, psicologia e Haelth Coaching. Introduce il vice presidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti (Pd). Conclude l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera.Palazzo Pirelli - Belvedere Jannacci, 31esimo piano, via Fabio Filzi 22 (ore 9.30)L'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, interviene alla conferenza dal titolo 'Vaclav Havel: una storia di oggi. La persona, l'amicizia, la politica' organizzato, in occasione dei 30 anni dalla Rivoluzione di velluto, dal Centro Ceco Milano in collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica Ceca a Milano e il Centro Culturale di Milano.CMC Auditorium, largo Corsia dei Servi 4 (ore 18.00) (segue) (Rem)