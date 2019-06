Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.VARIEWorkshop “Blockchain, impatto dell’innovazione sull’impresa e sul lavoro: opportunità e prospettive”, organizzato da Réseau Entreprendre Lombardia in collaborazione con il Comune di Milano e la dott.ssa Laura Specchio, consigliera comunale e presidente della Commissione Politiche per il Lavoro, Sviluppo Economico, Attività produttive, Commercio, Risorse Umane, Moda e Design. Oltre al Dott. Fabrizio Barini, presidente di Réseau Entreprendre Lombardia, è prevista la partecipazione come relatori dell’Associazione Italia4Blockchain, con il presidente Pietro Azzara e della startup Wexplore, con il ceo Riccardo Spinelli.Palazzo Marino - Sala Alessi, piazza della Scala 2 (dalle 10 alle 12.30)Presentazione ufficiale dell’impianto di Nextchem, la società del gruppo Maire Tecnimont per la transizione energetica, a Bedizzole (Brescia).Bedizzole/BS (ore 11.30)Gli incontri del progetto “Inbuyer 2019”.Palazzo Giureconsulti - Salone delle mostre, piazza Mercanti angolo piazza Duomo (dalle 14.30 alle 17.30)Incontro sul tema “Etica pubblica, etica professionale e tutela della trasparenza”, con Luca Bertoni, consigliere della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, Nando Dalla Chiesa, professore ordinario Sociologia della criminalità organizzata Università degli Studi di Milano, David Gentili, presidente Commissione Antimafia del Comune di Milano.Palazzo Turati - Sala Conferenze, via Meravigli 9/b (dalle 14.30 alle 17.30)Inaugurazione della mostra “Dentro quella mordente nostalgia”, organizzata da Kasa dei Libri in occasione del decennale dalla morte da Alda Merini.Kasa dei Libri, Largo De Benedetti 4 (ore 18.00)Il concerto del maestro Roberto Cacciapaglia nell’ambito della rassegna Liquida, il cartellone dedicato all’acqua, organizzato da MM Spa con il teatro Out Off.Centrale dell’Acqua, piazza Diocleziano 2 (ore 21.00)MONZAIl sindaco Dario Allevi e l’assessore alla Mobilità Federico Arena presentano alla stampa il progetto “Mo.Bi.Scuola - Monza in bici a scuola e al lavoro”, un percorso formativo sulla mobilità sostenibile con l’Istituto “Mosé Bianchi”.Comune di Monza - Sala Giunta, secondo piano (ore 11.30) (Rem)