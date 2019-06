Imprese: assegnati a Milano dalla Camera di commercio francese in Italia i trofei Csr

- La Cci France Italie – Camera di commercio francese in Italia ha assegnato, in occasione del proprio gala annuale svoltosi al palazzo del Ghiaccio di Milano, sette trofei Csr ad altrettanti progetti di imprese che si sono particolarmente distinte, nel corso del 2018 in Italia, per etica e responsabilità sociale. A fare gli onori di casa, il presidente della Cci France Italie, Denis Delespaul e l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset e la vicepresidente per l'Europa di Confindustria, Lisa Ferrarrini. (segue) (Rem)