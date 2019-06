Imprese: assegnati a Milano dalla Camera di commercio francese in Italia i trofei Csr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia, alla presenza di oltre 400 ospiti tra imprenditori della comunità economica italiana e francese, personalità istituzionali e rappresentanti diplomatici, ha visto assegnare i premi all'etica e alla responsabilità sociale d'impresa. Edison si è aggiudicata il premio per la protezione dell'ambiente per il contributo alla transizione energetica e alla riduzione delle emissioni di CO2 del Paese. Il premio per la valorizzazione del capitale umano è andato a Generali, per la valorizzazione dell'unicità delle persone e della diversità di ogni tipo, in particolare: culturale, di genere, generazionale e alle disabilità. A Bnp Paribas Cardif il riconoscimento per l'impegno nei confronti delle generazioni future per il supporto alla leadership delle donne e per il contributo alla crescita della compagine femminile all'interno dell'ecosistema dell'innovazione. (segue) (Rem)