Imprese: assegnati a Milano dalla Camera di commercio francese in Italia i trofei Csr (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premio per l'economia circolare è stato d'appannaggio di Elior, per aver recuperato e donato oltre 100.000 porzioni di cibo al Banco Alimentare. È stato assegnato alla Campari il premio per l'eredità culturale per l'impegno dedicato a giovani artisti under 35 con l'istutuzione del "Campari Art Prize". Infine nella categoria per l'impegno sociale sono stati assegnato due trofei: a Carrefour per l'inclusione e a L'Oreal per la valorizzazione del talento. A Carrefour per gli interventi a favore dei clienti affetti da autismo, dei clienti non vedenti e dei clienti non udenti, mentre a L'Oreal: per il fattivo supporto alla 'comunità' (donne in trattamento oncologico, giovani con disabilità intellettive, ragazzi di San Patrignano; borse di studio a favore di scienziate). (Rem)