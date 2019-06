Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, mercoledì 12 giugno, nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. Nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 3.9mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 26°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 3300m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: permangono correnti cicloniche sud-occidentali, tuttavia meno instabili in quanto è atteso un graduale aumento termico in quota. Cieli parzialmente nuvolosi tra Valpadana e Liguria, con tempo nel complesso soleggiato e asciutto. Maggior nuvolosità tra Alpi e alto Piemonte dove non mancheranno acquazzoni sparsi, specie nelle ore pomeridiane. Clima caldo e afoso. Ventilazione debole variabile, rinforzi da Sud sulla Liguria. Mare mosso. (Rpi)