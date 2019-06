Siria: operazione delle forze armate turche contro Ypg a nord di Aleppo

- Le forze armate turche hanno avviato un’operazione di sicurezza contro i combattenti curdi delle Unità di protezione dei popoli (Ypg) nella campagna settentrionale del governatorato di Aleppo, nel nord della Siria. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara, secondo cui i militari turchi hanno preso di mira unità delle Ypg nei pressi di Tal Rifat, “neutralizzando” dieci membri del gruppo curdo. Le autorità turche fanno spesso ricorso al verbo “neutralizzare” per riferirsi ai nemici uccisi, arrestati o arresisi. L’operazione, ha precisato il ministero, è stata condotta in risposta a un attacco delle Ypg avvenuto domenica 9 giugno contro le forze turche di stanza nella regione di Afrin, città conquistata nel 2018 nel quadro dell’operazione “Ramo d’ulivo”. L’attacco ha provocato la morte di un militare turco e il ferimento di diversi uomini dell’Esercito siriano libero (Esl), gruppo ribelle filo-turco. Da mesi la Turchia minaccia una nuova offensiva militare nel nord della Siria, in particolare a est del fiume Eufrate. Ankara considera le Ypg un’organizzazione terroristica collegata al Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). (Tua)