Italia-Francia: ambasciatore Masset, relazioni commerciali tra paesi sono in aumento

- Le relazioni commerciali tra Italia e Francia "sono in aumento, siamo a quasi 90 miliardi di euro di commercio estero con un surplus molto importante in favore dell'Italia di più di 11 miliardi". Lo ha dichiarato l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, a margine de "Le Gala", evento promosso dalla Cci France Italie Camera di Commercio a Milano, in cui sono state premiate sette aziende in altrettante categorie su temi legati all'etica e alla responsabilità sociale di impresa. "Ci sono poi gli investimenti che vanno molto bene con quasi 2000 imprese francesi che investono in Italia e adesso sono anche quasi 2000 le imprese italiane che investono in Francia. È una relazione in grande crescita", ha concluso l'ambasciatore.(Rem)