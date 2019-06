Fca-Renault: ambasciatore Masset, ci sono alcuni casi che non si sono concretizzati ancora

- Interpellato sul possibile accordo di fusione tra Fca e Renault, l'ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, ha commentato: "Ci sono alcuni casi che non si concretizzano e alcuni che non si sono concretizzati ancora. Il nostro ministro dell'Economia è stato molto chiaro: ogni impresa ha la sua logica e ogni logica è legittima". Lo ha dichiarato a margine de "Le Gala", evento promosso dalla Cci France Italie Camera di Commercio a Milano, sottolineando che per Renault l'importante era stabilizzare il rapporto con Nissan. "E questo non si poteva fare dopo un'operazione con Fca. Come ha detto il ministro - ha concluso Masset - era una bella opportunità". (Rem)