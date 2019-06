Forza Italia: Comazzi (FI), buon lavoro a Salini, nuovo commissario regionale della Lombardia

- Massimiliano Salini è il nuovo commissario regionale della Lombardia di Forza Italia. Il capogruppo in Consiglio regionale, Gianluca Comazzi, in una nota gli augura in una nota buon lavoro. "Quello che lo aspetta - osserva Comazzi - sarà un compito impegnativo, ma la sua esperienza e le sue competenze gli consentiranno di svolgere questo incarico nel migliore dei modi”. “Un sentito ringraziamento anche a Mariastella Gelmini, che in questi anni da coordinatrice lombarda ha lavorato in maniera instancabile, senza mai risparmiarsi, per il bene del partito. Da oggi - prosegue - comincia una nuova fase per Forza Italia; ciascuno di noi deve impegnarsi al massimo in un’operazione di rilancio del partito: occorre partire dai territori per valorizzare i tanti giovani attivisti e gli amministratori locali che con i loro risultati hanno dato prova di grandi capacità, intercettando il consenso dei cittadini e ottenendo la loro fiducia. Dalla Lombardia - continua la nota - deve partire un processo di rigenerazione capace di dare nuova linfa al nostro progetto politico, anche a livello nazionale. Quella che ci attende - conclude - è una sfida impegnativa. Ciascuno di noi dovrà offrire il suo contributo affinché il neo commissario Salini possa contare su una squadra motivata e determinata a raggiungere nuovi traguardi. (com)