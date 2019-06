Istat: Malan (FI), economia non decolla ma peggiora

- Il senatore Lucio Malan, vicecapogruppo vicario di Forza Italia, in una nota evidenzia come la spesa degli italiani sia stabile "ma lontana dal 2011. L'Istat fotografa una situazione di stagnazione dell'economia italiana che non solo non decolla ma peggiora. Il ministro del (mancato) Sviluppo economico, alle prese con guai interni al suo partito - continua - non riesce a chiudere un dossier. Minaccia la Whirlpool ma non conosce le strategie da mettere in atto per non far scappare le aziende dall'Italia. Intanto il ministro Tria afferma che il debito va ridotto, ma non si sa come. Sarebbe un simpatico teatrino se non fosse che riguarda il governo, che dovrebbe lavorare per il bene degli italiani, non per piccola propaganda". (Com)