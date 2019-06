Sicurezza: arrestato da Ps ladro di valigie, "pizzicato" a Roma Termini con trolley rubato

- Nel pomeriggio di ieri 10 giugno, nei pressi dell'uscita dalla stazione Roma Termini – lato via Giolitti - è stato arrestato dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del compartimento di polizia ferroviaria per il Lazio, l'autore di un furto, commesso ai danni di una cittadina italiana. L'attenzione della pattuglia della polizia ferroviaria si è focalizzata su un ventenne di nazionalità libica che, guardandosi intorno ripetutamente, si è avviato frettolosamente verso l'uscita della stazione trasportando un trolley. L'atteggiamento non è passato inosservato alla pattuglia della polizia ferroviaria che ha deciso di fermarlo e di controllarlo in quanto non sapeva dare contezza del contenuto del bagaglio e del motivo del possesso. L'approfondimento, effettuato anche attraverso le registrazioni del sistema di video sorveglianza, ha permesso di constatare che era proprio lui l'autore del furto del trolley avvenuto a bordo di un treno partito per Napoli poco prima. Le immagini infatti lo ritraevano in salita sul mezzo ferroviario senza bagaglio e dopo pochi istanti discenderne invece con il trolley con cui era stato fermato dalla pattuglia Polfer. Rapidamente è stata anche rintracciata la vittima, una cittadina italiana in viaggio verso il capoluogo partenopeo che, ignara di essere stata derubata, ha poi sporto denuncia una volta giunta a destinazione. Il cittadino libico è stato pertanto arrestato per il reato di furto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nel frattempo altri due stranieri, uno di nazionalità algerina e l'altro cittadino libico, sono stati fermati, nel pomeriggio di ieri, a bordo di un treno regionale diretto a Nettuno (Rm), da un'altra pattuglia della polizia ferroviaria sempre appartenente alla squadra di polizia giudiziaria. I due sono stati riconosciuti dagli agenti quali autori di altri furti commessi ai danni di ignari viaggiatori durante il transito nella stazione di Roma Termini e pertanto sottoposti a controllo. Condotti negli uffici compartimentali per ulteriori accertamenti i due stranieri sono stati denunciati per furto. (Rer)