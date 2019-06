Cipro: presidente Anastasiades incontra direttore generale Ilo Ryder a Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia cipriota i rapporti tra il governo e le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, le riforme in corso e la situazione politica sono stati i temi affrontati durante un incontro tra il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, e il direttore generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), Guy Ryder, questa mattina presso la sede delle Nazioni Unite a Ginevra. Lo riferisce il quotidiano “Cyprus Mail”. Alla riunione, che si è svolta nel quadro del centenario dell’Ilo, hanno partecipato anche il ministro del Lavoro cipriota, Zeta Emilianidou, e il portavoce del governo Prodromos Prodromos e altri funzionari ciprioti. L’Organizzazione Internazionale del Lavoro è l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l’occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro.(Res)