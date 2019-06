Abruzzo: il 18 a Pescara il "Pa social day" in contemporanea con 17 città

- Il 18 giugno si terrà la seconda edizione del Pa social day, un evento che vedrà 18 città impegnate in contemporanea sui temi della nuova comunicazione. L'evento è organizzato e promosso dall'associazione Pa social, la prima in Italia dedicata allo sviluppo della nuova comunicazione, quella portata avanti attraverso social network, chat, intelligenza artificiale, tutti gli strumenti innovativi messi a disposizione dal digitale. "Bandi europei più accessibili con i social media" è il tema scelto per la tappa abruzzese di Pa social day che si terrà, in contemporanea con altre diciassette città italiane, a Pescara, nella sala del Consiglio comunale, dalle 9.30 alle 13.30. I lavori saranno aperti dai saluti del presidente dell'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. A seguire l'introduzione di Pier Paolo Di Nenno, giornalista e co-coordinatore di Pa social Abruzzo. La co-coordinatrice è Antonella Tollis, responsabile ufficio Informazione e Social media di Regione Abruzzo. (segue) (Ren)