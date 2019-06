Abruzzo: il 18 a Pescara il "Pa social day" in contemporanea con 17 città (2)

- Alle 10 è previsto l'inizio di una tavola rotonda, moderata dal giornalista dell'Ufficio stampa della Giunta regionale, Duilio Rabottini, in cui verranno evidenziate le best practice di comunicazione social nel settore pubblico ed in quello privato. Nel dettaglio, sono previsti gli interventi di Giammaria De Paolis, imprenditore e web manager, della giornalista e social media manager, Monica Di Fabio, della giornalista Maura Di Marco, responsabile della comunicazione per la Camera di commercio di Chieti-Pescara, del giornalista Pino Cavuoti, addetto stampa del Comune di San Salvo, della giornalista Rosaria Maresca, addetto stampa del Comune di Chieti, del giornalista Fabrizio Caporale, responsabile dell'ufficio di comunicazione istituzionale del Comune dell'Aquila e del giornalista e comunicatore Nello di Marcantonio. A seguire la giornalista Barbara Scorrano terrà una simulazione di comunicazione social di un bando europeo. L'evento si potrà seguire sui canali social della Giunta regionale. Il Pa social day è organizzato dall'associazione Pa social e realizzato grazie ai partner InfoCamere, L'Eco della stampa, Digital4democracy e ai media partner Agi, iPress, cittadiniditwitter.it e Ilgiornaledellaprotezionecivile.it. (segue) (Ren)