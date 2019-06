Premio Strega: Fico su prof sospesa, suo lavoro ricorda importanza libertà pensiero

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo a Montecitorio alla cerimonia di proclamazione del vincitore della sesta edizione del Premio Strega Giovani, ha rivolto un ringraziamento alla professore di Palermo Maria Rosa Dell'Aria, sospesa da scuola perchè i suoi studenti in una ricerca avevano accostato le leggi razziali alle norme del ministro Salvini, e ha affermato: "In una società aperta, pluralistica e democratica come la nostra, i libri sono e devono essere sempre più strumento di curiosità, quindi fonte e veicolo di libertà. La cultura, la vera cultura, può svilupparsi solo quando c’è la libertà, quando l’espressione del pensiero e dei sentimenti non incontra vincoli e censure. Voglio ringraziare la professoressa Dell’Aria che oggi è qui con noi: il suo lavoro e il suo esempio ci ricordano proprio l’importanza della libera espressione del pensiero, lo sviluppo della coscienza critica, e del ruolo che ha e deve avere la nostra scuola pubblica". (Rin)