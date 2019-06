Torino: Ricca (Lega) contro Appendino, manda vigili nei negozi a rimuovere locandine contro Ztl

- “La polizia municipale viene mandata nei negozi del centro per chiedere di rimuovere le locandine contro la Ztl dei commercianti? E’ quanto vogliamo sapere dalla Sindaca Chiara Appendino ed è quello che chiederemo alla sua maggioranza con un’interpellanza". Lo afferma il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Torino, Fabrizio Ricca. "Sono molte le segnalazioni di esercenti del centro che raccontano di aver ricevuto la visita di agenti della polizia municipale che chiedevano di togliere le locandine contro la Ztl. Per quanto ci riguarda, se la cosa fosse confermata, sarebbe una grave azione contro la libertà di espressione di tanti torinesi che questa Ztl dei 5 Stelle non la vogliono e richiederebbe le dimissioni del comandante della polizia municipale - prosegue Ricca - . Andremo fino in fondo a questa vicenda perché gesti come questi, invece che intimidire, non fanno che dare maggiore forza ai torinesi che stanno portando avanti una richiesta di referendum per dire basta alla Ztl”. (Rpi)