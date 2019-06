Frosinone: Ciacciarelli (FI), Zingaretti avvii colloquio con dirigenza stabilimento Fca Piedimonte San Germano

- "Da questa mattina gli operai della Tiberina, una delle aziende piú grandi e importanti dell'indotto Fca, si trovano fuori ai cancelli a scioperare per i licenziamenti e lo scarso rispetto dimostrato nei loro confronti. Questo clima di incertezza sul futuro, aggravato dal provvedimento ecotassa, li spaventa. La politica in questi casi deve dimostrare la propria vicinanza, Zingaretti dovrebbe iniziare un colloquio con la dirigenza Fca per tutelare la più grande azienda del Lazio, dove lavorano in migliaia tra impiegati ed operai veri e propri, che offre la possibilità di sopravvivere all'intero indotto, avendo un riverbero nazionale importante". Lo afferma in una nota il consigliere regionale del Lazio di Forza Italia, Pasquale Ciacciarelli. "Lo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano - prosegue Ciacciarelli - è il faro dell'industria automobilistica dell'Italia centrale, dà lavoro a migliaia di lavoratori, permettendo ad altrettante famiglie di poter contare su uno stipendio ed avere fiducia nel futuro, lo stesso che ora appare a tinte sempre più fosche. L'ecotassa è stata un errore imperdonabile". (Com)