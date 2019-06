Sudan: Amnesty International, forze governative e milizie alleate responsabili di crimini di guerra nel Darfur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze governative sudanesi, incluse le Forze di supporto rapido (Rsf) formate in larga parte dalle milizie “janjaweed” (letteralmente “demoni a cavallo”), hanno commesso e continuato a commettere crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani nel Darfur. È quanto denunciato in un rapporto pubblicato oggi da Amnesty International, dal quale emergono “nuove inquietanti prove”, tra cui immagini satellitari, che mostrano come nell'ultimo anno le forze di sicurezza si siano rese responsabili della distruzione totale o parziale di almeno 45 villaggi, oltre che di uccisioni illegali e violenze sessuali. Amnesty ha quindi chiesto al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che il prossimo 27 giugno sarà chiamato a votare sul rinnovo della Missione Onu in Darfur (Unamid), di prorogare il mandato della missione per impedire che la popolazione civile cada in balia delle Rsf. “Nel Darfur, come a Khartum, abbiamo assistito alla spregevole brutalità delle Forze di sostegno rapido contro i civili sudanesi, con la sola differenza che in Darfur hanno commesso atrocità per anni nell’impunità”, ha affermato il segretario generale di Amnesty International, Kumi Naidoo, che chiede al Consiglio militare transitorio (Tmc) del Sudan di “estromettere immediatamente le Rsf da qualsiasi funzione di polizia e di forza dell'ordine, in particolare a Khartum e nel Darfur, e di confinarle nelle loro caserme nell'interesse della pubblica sicurezza”. (segue) (Res)