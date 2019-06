Sudan: Amnesty International, forze governative e milizie alleate responsabili di crimini di guerra nel Darfur (2)

- Secondo Amnesty, l’Onu e l’Unione africana “non devono voltare le spalle alla popolazione del Darfur che si affida alle forze di pace per la propria protezione” e la decisione di chiudere la missione Unamid “metterebbe a rischio inutilmente decine di migliaia di vite”. Nel 2017 e nel 2018 l'Onu e l'Ua hanno deciso di ridurre drasticamente il numero delle truppe Unamid, oltre a chiudere la maggior parte delle sue basi e a riconfigurare il resto della missione per concentrarsi sulla protezione dei civili nella regione del Mar Arabico del Darfur, dove i problemi relativi ai diritti umani e alla protezione erano più urgenti. Alla fine di giugno l'Ua e l'Onu dovranno votare per decidere se prorogare o ritirare tutte le restanti forze di pace dal Darfur entro il giugno 2020, compresa la maggior parte dei siti militari entro dicembre 2019. In base a quanto concordato in precedenza con il governo di Khartum, le basi Unamid avrebbero dovuto essere consegnate al governo per scopi civili, ma sono finite quasi tutte in mano alle Rsf che, secondo la denuncia di Amnesty, hanno commesso crimini contro l'umanità nel Darfur settentrionale e meridionale nel 2014, e nell’area montuosa del Jebel Marra nel 2015 e nel 2016, continuandovi a commettere crimini di guerra e altre gravi violazioni dei diritti umani. Le stesse milizie para-militari si sono rese responsabili dell'uccisione di oltre 100 manifestanti in seguito alla repressione autorizzata dall’esercito lo scorso 3 giugno a Khartum, dopo il fallimento dei colloquio fra il Consiglio militare e le forze dell’opposizione per la spartizione del potere dopo il rovesciamento del presidente Omar al Bashir. Secondo l’Ong, “è sconcertante che l'Onu e l'Unione africana considerino anche la possibilità di estromettere gli ultimi peacekeeper dal Darfur, consegnando (alle Rsf) il controllo delle aree civili”. (segue) (Res)