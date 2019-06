Sudan: Amnesty International, forze governative e milizie alleate responsabili di crimini di guerra nel Darfur (3)

- La denuncia di Amnesty giunge dopo la notizia diffusa dal sito web “Al Rakoba”, vicino all’opposizione sudanese, secondo cui i membri delle Rsf hanno incendiato un villaggio nella regione del Darfur dal momento che i residenti avevano preso parte alla campagna di disobbedienza civile promossa dall’opposizione. Secondo il sito web, le milizie hanno incendiato negozi e ucciso un numero imprecisato di persone a Dilig, nello stato del Darfur centrale. L’Associazione dei professionisti sudanesi (Spa), promotrice delle proteste che hanno portato alla destituzione del presidente Omar al Bashir e della disobbedienza civile, hanno condannato l'attacco definendolo “un massacro”. Oggi prosegue intanto per il terzo giorno consecutivo la campagna di disobbedienza civile promossa dall’opposizione dopo le violenze seguite al fallimento dei colloqui fra il Consiglio militare e le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, la coalizione che racchiude le sigle dell’opposizione) per la spartizione del potere nel periodo transitorio. Dall’inizio della mobilitazione, secondo quanto denunciato dal Comitato centrale dei medici sudanesi, sono morti almeno quattro manifestanti. (Res)