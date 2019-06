Premio Strega: Fico a giovani, preziosa ricchezza diventare grandi accompagnati da libri

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, in merito alla lettura di libri in Italia ha citato dati Istat 2017 "non confortanti" che, tuttavia, si oppongono ad altri che "destano ottimismo e riguardano proprio voi giovani: siete i migliori lettori. Infatti molti di voi rientrano nella categoria dei 'lettori forti', con la lettura di almeno un libro al mese". La terza carica dello Stato lo ha detto agli studenti che, insieme agli autori candidati, gli editori, e gli organizzatori hanno partecipato alla Camera dei deputati alla cerimonia di proclamazione del vincitore della sesta edizione del Premio Strega Giovani. "Avete una lezione importante da insegnare a noi adulti, come è avvenuto anche per le campagne di sensibilizzazione per l’ambiente portate avanti da tanti vostri coetanei in tutto il mondo", ha aggiunto, ribadendo poi il suo apprezzamento per l'iniziativa, e "l'auspicio che possa continuare a far comprendere a tutti quale preziosa ricchezza sia poter diventare grandi, accompagnati sempre dai libri". (segue) (Rin)