Abruzzo: sanità, Giunta riapre termini presentazione domande direttori Usl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale dell’Abruzzo ha stabilito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico di direttore generale delle Aziende Usl di "Avezzano Sulmona L'Aquila" e "Lanciano Vasto Chieti" per un tempo di 15 giorni decorrenti dalla data di ripubblicazione del relativo avviso, precisando che restano validamente acquisite le domande già presentate, con salvezza delle fasi procedurali occorse. La decisione, che è stata adottata dall'esecutivo presieduto da Marco Marsilio nella sua riunione odierna, è supportata dal parere dell'Avvocatura regionale, nonché dalla posizione espressa dall'Ufficio legislativo del Ministero della Salute. Nel parere reso dall'Avvocatura regionale, in relazione al previsto limite di età anagrafica inserito nell'Avviso precedente, si legge che "le singole Regioni, le quali attingono unicamente all'elenco nazionale, possano utilizzare per il conferimento degli incarichi i soggetti ivi inseriti per i quattro anni di validità dell'elenco, anche se gli stessi abbiano superato dopo la domanda di partecipazione alla procedura nazionale i 65 anni. Vale a dire che i soggetti inseriti nell'elenco nazionale possono essere destinatari di incarichi da parte delle Regioni anche dopo il compimento del 65° anno di età, fermi restando i limiti previsti per le ipotesi di collocamento in quiescenza o cause sopravvenute di esclusione". (segue) (Ren)