Abruzzo: sanità, Giunta riapre termini presentazione domande direttori Usl (2)

- Analogamente, il Ministero della Salute ha espresso la propria posizione, chiarendo che la previsione del requisito del limite di età di 65 anni per la partecipazione alle procedure selettive regionali "non sembra compatibile con i principi statali previsti dal decreto legislativo n. 171 del 2016". Con il provvedimento approvato, proposto dall'assessore Nicoletta Verì, la Giunta regionale ha quindi deciso di espungere dall'Avviso pubblico precedentemente emanato per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse al conferimento dell'incarico di direttore generale delle Aziende Usl citate, i riferimenti al requisito dell'età inferiore ai 65 anni. (Ren)