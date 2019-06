Ucraina: presidente Zelensky chiede nuovamente rimozione ministro Esteri Klimkin

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto nuovamente la rimozione dall'incarico del ministro degli Esteri Pavlo Klimkin. In una richiesta firmata oggi e da sottoporre alla Verkhovna Rada, il capo dello Stato chiede non solo di rimuovere Klimkin ma di sostituirlo con Vadym Prystaiko alla guida del dicastero degli Esteri, come riferisce l'agenzia di stampa "Interfax Ucraina". La settimana scorsa il parlamento ucraino ha respinto le dimissioni di Klimkin. I voti favorevoli all'accettazione delle dimissioni presentate da Klimkin sono stati 141, insufficienti all'approvazione della mozione, sui 226 necessari. In precedenza, il ministro aveva presentato la propria lettera di dimissioni al presidente Volodymyr Zelensky, il quale a sua volta aveva chiesto alla Verkhovna Rada di votare sulla rimozione dall’incarico di Klimkin. (Res)