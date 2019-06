Gabon: cittadino di origine britannica nuovo ministro delle Foreste

- Il gabonese di origine britannica Lee White è il nuovo ministro delle Foreste, del Mare e dell'Ambiente del Gabon. La sua nomina, riferiscono i media locali, ha sorpreso politici ed opinione pubblica, nel quadro del rimpasto di governo promosso lunedì dal presidente Ali Bongo nel suo discorso alla nazione, il primo da dicembre 2018. Nato a Manchester e naturalizzato gabonese nel 2008, White ha diretto l'agenzia dei parchi nazionali del paese africano ed è stato decorato nel 2010 dalla regina Elisabetta II per i servizi di conservazione resi in Africa centrale. "Mister green", come lo chiamano i media gabonesi, è noto per essere un ambientalista intransigente e per la sua vicinanza ai due presidenti Bongo, padre e figlio. La sua nomina, una prima in Africa, interviene dopo il licenziamento dell'ex ministro Guy-Bertrand Mapangou, coinvolto nel cosiddetto "Kevazingo gate", lo scandalo politico scoppiato sul traffico di legname prezioso che ha aperto la strada al rimpasto di governo annunciato da Bongo lunedì. (segue) (Res)