Gabon: cittadino di origine britannica nuovo ministro delle Foreste (2)

- In un discorso di otto minuti trasmesso sabato scorso dalla televisione nazionale, Bongo ha chiesto al primo ministro Julien Nkoghe Bekalé di formare un nuovo governo con un numero di ministri inferiore al precedente e "capace di dare l'esempio", chiedendo inoltre che per la nuova squadra di governo vengano scelti "uomini e donne di buona volontà disposti a dare priorità all'interesse pubblico". "Bisogna fare pulizia all'interno della nostra classe politica, all'interno della quale la parola etica deve risuonare con forza", ha aggiunto Bongo, avvertendo che "coloro che si metteranno contro questo modo di lavorare sono avvertiti: saranno drasticamente licenziati". Sul suo stato di salute, Bongo ha ammesso, "come sapete", di aver "passato un periodo difficile": "superare tali difficoltà", ha detto, "rafforza la tua determinazione a perseguire le tue aspirazioni e fare tutto il possibile per renderle realtà". Michel Philippe Nze, segretario nazionale del Partito democratico gabonese, al governo in Gabon, ha accolto con favore la richiesta del presidente Ali Bongo di formare un nuovo governo. "È una richiesta attesa e auspicata per quanto riguarda il Partito democratico gabonese, e non credo tradire il pensiero della maggior parte dei nostri compatrioti", ha detto Nze, citato dalla stampa locale. (segue) (Res)