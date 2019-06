Gabon: cittadino di origine britannica nuovo ministro delle Foreste (3)

- Dopo cinque mesi di cure all'estero dopo il suo ictus, Ali Bongo è rientrato a Libreville il 23 marzo per un "ritorno definitivo", con l'intenzione dichiarata di mettere a tacere le voci dell'opposizione su un possibile vuoto di potere per la sua prolungata assenza. Dopo aver subito un ictus nell'ottobre 2018 mentre si trovava in visita ufficiale a Riad, in Arabia Saudita, Bongo è stato inizialmente ricoverato in ospedale nella capitale saudita, dove è rimasto per più di un mese prima di essere trasferito in Marocco. I suoi problemi di salute alimentano da mesi accesi dibattiti in Gabon, con l'opposizione che contesta al capo dello Stato la capacità di portare avanti le sue funzioni. Le speculazioni circa lo stato di salute di Bongo avevano portato nelle scorse settimane la presidenza a respingere le voci secondo cui il presidente gabonese sarebbe stato sostituito da un “clone”. “Si tratta chiaramente di una bufala. Ammiro il livello di creatività, specialmente su Internet. Il presidente della Repubblica è qui in carne ed ossa, un certo numero di persone lo ha visto”, aveva dichiarato in una nota il portavoce presidenziale, Ike Ngouoni. Bongo, al potere dal 2009 dopo la morte di suo padre Omar, è tornato in Gabon solo due volte da quando ha avuto l’ictus. La famiglia Bongo ha governato il paese africano produttore di petrolio per quasi mezzo secolo: il capo dello Stato è succeduto a suo padre, Omar, morto nel 2009. La sua rielezione nel 2016 è stata segnata da rivendicazioni di frodi e proteste violente. (Res)