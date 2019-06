Bolivia-Paraguay: primo gabinetto binazionale, governi puntano a eliminare ostacoli a integrazione (2)

- Al centro della prima riunione del gabinetto binazionale ci saranno il commercio bilaterale, gli investimenti, l'integrazione fisica ed energetica e la cooperazione in materia di difesa. Il consiglio dei ministri dei due paesi culminerà mercoledì 12 con un vertice tra i presidenti Evo Morales e Mario Abdo Benitez nel corso del quale è stato annunciato che verranno siglati diversi accordi. In materia di commercio verrà sottoscritto un memorandum d'intesa per la creazione di una commissione binazionale per il Commercio, gli Investimenti e le Relazioni economiche. Obiettivo della commissione binazionale quello di promuovere iniziative di integrazione produttiva e velocizzare i processi di interscambio. (segue) (Abu)