Bolivia-Paraguay: primo gabinetto binazionale, governi puntano a eliminare ostacoli a integrazione (4)

- Nel settore della sicurezza e della difesa, segnala il documento, si punta a rafforzare ulteriormente i legami delle istituzioni competenti di entrambi i paesi, come i ministeri degli Interni, della Difesa, la polizia nazionale, e i corpi speciali per la lotta al traffico illecito di stupefacenti. Per questo, i ministeri degli Affari Esteri e della Difesa celebreranno al margine del gabinetto, dopo 9 anni, il quinto incontro del Meccanismo di Dialogo 2+2. Obiettivo della riunione quello di concordare azioni per rafforzare la fiducia reciproca, stabilire linee per progettare un piano d'azione e di cooperazione in materia di disastri naturali. (segue) (Abu)